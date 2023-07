EMERENCIANO SENA PRESENTA UN "BUEN ESTADO DE SALUD"

Martes, 11 de julio de 2023

El Instituto Médico Forense de la provincia del Chaco publicó este lunes los resultados de los estudios realizados a Emerenciano Sena quien reclama la prisión domiciliaria a raíz de “problemas médicos”.

El viernes por la mañana el dirigente piquetero, imputado y detenido por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue trasladado desde la Comisaría Tercera de Resistencia hasta el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) donde fue evaluado por una Junta Médica por su diagnóstico de diabetes y cuadro de pólipos sangrantes.



En medio de insultos y gritos en su contra, Emerenciano había sido trasladado el día anterior al área de Infectología del Hospital Perrando tras haber manifestado “mareos”, según trascendió de fuentes cercanas a la investigación.



En las últimas horas el Instituto Médico Forense comunicó los resultados de los análisis realizados a Sena. Los peritos forenses que firmaron el documento, Ramiro Isla, Camila Brollo y María Ganz, llegaron a la conclusión que: “SENA EMERENCIANO presenta al momento del examen buen estado de salud aparente, sin signos de descompensación, ni de proceso agudo en evolución”.



De acuerdo a lo constatado en los análisis, los médicos sugirieron realizar en el Hospital Perrando lo siguiente: evaluación por diabetes y nutrición; laboratorio completo: hemograma, glucemia, hemoglobina glicosilada, uremia, creatinina, uricemia, hepatograma completo, triglicéridos, colesterol total, LDL, HDL, PSA, clearence de creatinina, proteinuria de 24 horas, orina completa, urocultivo; ecografía abdominal; evaluación urológica con ecografía renal vesical prostática con control de residuo posmiccional con informe; evaluación cardiovascular con ECG con informe; evaluación oftalmológica con Fondo de ojo; evaluación por servicio de gastroenterología con realización de fibrocolonoscopia.



En las “consideraciones médico-legales”, la Junta Médica detalló que “se examinó a una persona de sexo masculino, de 60 años de edad, actualmente compensado, con buen estado nutricional” y que “no requiere asistencia de terceros para realizar las actividades de la vida diaria”.



“Según manifiesta presenta diagnóstico de patologías crónicas las cuales no se constatan por Historia clínica ni estudios complementarios. Se sugiere que continúe con la medicación (metformina 850 mg 2 veces al día) que refiere le fuere indicado por un profesional médico (no sabe referir con certeza), además de las medidas higiénico dietéticas, y esquema de vacunación obligatorios completo y de preferencia además, el esquema de vacunación contra covid 19″, continúa el informe.



Una vez que se le realicen los estudios solicitados, se podrá “realizar un informe con diagnósticos certeros, y que el examinado pueda recibir tratamiento adecuado y el seguimiento correspondiente”.



Marcela Acuña, su pareja y madre de su hijo, también detenida por el caso, realizó una huelga de hambre en su celda para reclamar por que su marido salga de prisión y sea encerrado en su casa de la calle Santa María de Oro, donde creen los fiscales del caso que se cometió el crimen el 2 de junio pasado.



Antes de conocerse los resultados de la Junta Médica, el domingo por la tarde se llevó a cabo una nueva marcha por Cecilia Strzyzowski en Resistencia, encabezada por Gloria Romero, mamá de la joven, quien pidió que se le niegue la prisión domiciliaria a Emerenciano Sena y Marcela Acuña.



La convocatoria tuvo lugar en la fiscalía de la capital provincial y asistieron más de 400 personas que pedían por el mismo motivo: que se le niegue la prisión domiciliaria por temas médicos a los suegros de la víctima, quienes son dos de los siete detenidos que hay en la causa por el femicidio de la joven.



“Esta fue una marcha improvisada por el tema que se está pidiendo la domiciliaria. Al no tener historia clínica, están pidiendo una junta médica. Y también me enteré que querían visitas higiénicas Marcela Acuña con Emerenciano Sena”, expresó Gloria sobre el pedido de los abogados de la familia culpable del asesinato de su hija, que dijeron que Sena padece una diabetes avanzada y enfrenta problemas con pólipos sangrantes que requieren atención médica especializada, difícil de obtener en la comisaría donde se encuentra detenido.