EL DIBU MARTÍNEZ SE ALEJA DEL MANCHESTER UNITED Martes, 11 de julio de 2023 David de Gea abandonará el Manchester United tras no renovar su contrato. Es por eso que los Diablos Rojos necesitan fichar a un nuevo arquero titular. Si bien habían estado interesados en Emiliano Martínez, medios ingleses aseguran que el club llegó a un acuerdo con André Onana, el uno del Inter.



Hace varias semanas que se hablaba del interés del Manchester United en Emiliano Martínez, campeón del mundo con la Selección Argentina y de muy buena temporada con el Aston Villa en la Premier League. Ahora, con la salida de De Gea confirmada, todo parecía indicar que los Diablos Rojos avanzarían por el Dibu, pero no fue así.



El diario británico The Sun asegura que el United habría llegado a un acuerdo con André Onana, arquero del Inter de Italia. El club ofreció cerca de 42 millones de euros por el camerunés de 27 años y ya tendría cerrado el contrato del jugador.



Erik ten Hag, entrenador del Manchester, apuntó a Onana porque "es mucho más hábil con el balón en los pies", según el mencionado medio. Dibu Martínez, que por ahora sigue en el Aston Villa, quiere llegar a un club que pelee por la Champions League. El otro que lo tiene en carpeta es el Chelsea de Mauricio Pochettino.