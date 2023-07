MARCHARON EN RESISTENCIA PARA PEDIR QUE EL MATRIMONIO SENA NO RECIBA PRISIÓN DOMICILIARIA Lunes, 10 de julio de 2023 Este domingo por la tarde se llevó a cabo una nueva marcha por Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco. La actividad fue encabezada por Gloria Romero, mamá de la joven, quien pidió que se le niegue la prisión domiciliaria a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes aseguraron tener “problemas médicos”.



La convocatoria tuvo lugar en la fiscalía de la capital provincial y asistieron más de 400 personas que pedían por el mismo motivo: que se le niegue la prisión domiciliaria por temas médicos a los suegros de la víctima, quienes son dos de los siete detenidos que hay en la causa por el femicidio de la joven.



“Esta fue una marcha improvisada por el tema que se está pidiendo la domiciliaria. Al no tener historia clínica, están pidiendo una junta médica. Y también me enteré que querían visitas higiénicas Marcela Acuña (51) con Emerenciano Sena (59)”, expresó Gloria sobre el pedido de los abogados de la familia culpable del asesinato de su hija, que dijeron que Sena padece una diabetes avanzada y enfrenta problemas con pólipos sangrantes que requieren atención médica especializada, difícil de obtener en la comisaría donde se encuentra detenido.



El acto comenzó a partir de las 16 en la puerta de la sede judicial de la calle 9 de Julio 236, donde los presentes portaban globos rosas y pancartas que decían “Justicia por Cecilia” y “Perpetua para los culpables”.



Gloria, que vestía una remera de la Selección Argentina de fútbol y una gorra con la imagen de su hija, comentó a través de un megáfono, estar “preocupada” ante la carta que presentó Acuña el pasado 3 de julio, donde la mujer manifestó desde la cárcel que tanto ella como su esposo están detenidos “siendo inocentes” en una causa “armada por el partido judicial y radicales”.



“Lo que más me preocupa de esa carta es que se está cumpliendo y el circo que están haciendo para darles la domiciliaria. Cuando hay plata se puede hacer todo. La presión social es lo que está manteniendo que esto se cumpla”, opinó Romero y agregó que se siente agradecida por el apoyo recibido por los manifestantes, a la vez que señaló en diálogo con el canal de noticias Crónica TV, que “todavía no se sabe nada” de su hija.



Seguimos con el tema del ADN que demora 30 días. Si Emerenciano sale a la calle, mi vida ya no vale nada. Yo soy kamikaze y estoy jugada. Si ellos están libres, me debería ir del país”, expresó.



En este sentido y con el cumpleaños de su hija en los primeros días del mes que viene, Romero señaló conmovida: “Me sacaron todo, me sacaron a mi hija, me sacaron el cuerpo, me sacaron el duelo, la posibilidad de llorarla porque tengo que salir a la calle a gritar: ‘Justicia’. Eso es lo que más me duele, no saber ni por qué la mataron, ni cómo la mataron, ni donde está el cuerpo”.



Luego de un mes de su desaparición, continúa la búsqueda de la víctima de 28 años que presuntamente fue asesinada por su esposo, César Sena, y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con la colaboración de los empleados del clan para deshacerse de las pruebas del hecho.



De esta forma, su madre continúa pidiendo justicia y afirmó recientemente en base a las pericias a las que sometieron los dispositivos de César Sena: “Cada vez que yo veo el tema de lo que buscaba mi hija en Google y lo que buscaba él en Google, te das cuenta de la impunidad que tenía”. Su historial señalaba “qué pasa con el alma de un ser querido que muere de forma violenta”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesinos”, “un asesino siente remordimiento”, entre otras.



Además, es importante destacar que el femicidio podría haber sido premeditado con mucha antelación ya que Cecilia ya era víctima de violencia de género, informó la justicia según unos chats que se conocieron entre ella y un testigo resguardado. Ante esta revelación la madre declaró para concluir: “Yo me enteraba que él le levanta la mano a mi hija y no me hubieran parado, yo hubiera terminado en esa chanchería.