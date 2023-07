LA NOVIA DE CHIRINO RECLAMA JUSTICIA Y AFIRMÓ QUE HUBO UN ABUSO DE AUTORIDAD

Lunes, 10 de julio de 2023

Desde hacía un año y tres meses, Valentina Palma Más (21) tenía una relación con Matías Chirino (22), el joven soldado del Ejército quien falleció en Paso de los Libres.

La noticia de su muerte conmocionó a la familia y a la estructura militar, que puso en marcha una investigación para determinar lo ocurrido. Lo que ella sabe hasta el momento es que fue una suerte de ritual de iniciación que comenzó con un grupo de WhatsApp creado por sus superiores, y que terminó de la peor manera: luego de beber en demasía, una broncoaspiración, es decir, tragarse su propio vómito, terminó siendo letal. Cuando fue llevado al hospital ya nada había para hacer.



Lo que se sabe hasta ahora, y por el testimonio de un compañero de Matías, es que lo obligaron a que se arrojara a la pileta en medio del frío y luego comiera asado y bebiera alcohol sin control alguno. Si no aceptaban la imposición, la amenaza indicaba que en los cuatro años que les quedaban en Paso de los Libres el trato iba a ser insoportable.



“Me cuesta entender lo que pasó. Un compañero que vivió casi lo mismo de Matías nos mostró que los agregaron a un grupo de WhatsApp para invitarlos a una cena. Ahí se puede ver lo que querían los oficiales: bebidas, cigarrillos y demás, todo con un trato muy despectivo. Esa noche les exigieron tomar, les daban hasta los vasos de los superiores para que tomen. Y a Matías incluso lo hicieron salir a comprar más fernet, porque se había acabado”, narró Valentina, al portal de noticias Primer Plano.



El compañero de Chirino se despertó en su habitación cuando le estaban haciendo RCP en medio de la urgencia por su estado desesperante, y que ya al hospital al que fue trasladado llegó sin signos vitales. La médica que lo asistió confirmó que se había ahogado con el vómito. “Matías no hizo eso voluntariamente. He salido con él y nunca se comportó así. Creo que hubo un abuso de autoridad, que se puede ver en los mensajes. Le hicieron pagar un derecho de piso innecesario”, sentenció Valentina.



Chirino “era todo un patriota, amaba su carrera y defendía al Ejército”, indicó Valentina, que señaló que ninguna autoridad se comunicó con ella. Ahora intenta llevar adelante su duelo con la familia de Matías y seguir adelante con la carrera. Para cerrar, Valentina evoca a ese hombre que supo amar: “Al velorio fue todo el pueblo, lo que demuestra quién era. Lo más impresionante fue ver la cantidad de chicos que lo fueron a despedir”. Matías se había recibido en el Colegio Militar de El Palomar. Por promedio designaron el destino de cada agente, y al joven de la localidad de Holmberg, en Río Cuarto, Córdoba, le tocó el Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino en Corrientes. Viajó con su papá, Ezequiel, con quien cruzó la frontera a Brasil para conocer. Recibió un mensaje para presentarse en su destino y ahí ocurrió todo.