HALLARON ABANDONADO Y SIN BATERÍA EL AUTO ROBADO A UN COMISARIO

Miércoles, 5 de julio de 2023

El automóvil de un comisario inspector que había sido robado el jueves, cerca del mediodía, fue encontrado ayer en horas de la siesta, abandonado, cerrado y frente a un complejo de viviendas; y le faltaba la batería, indicaron ayer fuentes oficiales.

Se trata del automóvil Renault Sandero modelo 2008, propiedad del comisario inspector Ramón Alberto Gómez. El efectivo de 52 años, el jueves a las 12:30, lo había dejado en la calle y con la llave puesta solo unos segundos frente a su propio domicilio. Debía ir a buscar a su nieta.



Una filmación conseguida de una cámara de seguridad de la zona logró captar el momento del robo, aunque no así el rostro del delincuente que se llevó el vehículo.



Tras conocerse la noticia, el auto fue buscado infructuosamente por toda la ciudad, pero no lo encontraron.



No obstante, ayer por la tarde efectivos de la Dirección de Investigaciones Criminales, llegaron hasta el frente de un grupo de viviendas ubicadas por calle Paiubre al 1800, casi calle Las Heras en el barrio 17 de Agosto, donde encontraron el vehículo estacionado al costado de otro, bajo un árbol. Se cree que el delincuente lo abandonó a las pocas horas de haberlo robado, ya que la noticia de que se trataba del auto de un policía corrió rápidamente.



El vehículo estaba algo sucio por fuera, cerrado y al parecer los delincuentes que lo robaron, le sacaron la batería, según indicaron fuentes allegadas al caso. Misma modalidad de robo que desde hace tiempo viene ocurriendo. La investigación continúa, pero sin detenidos.