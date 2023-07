IMPUTAN POR ROBO CALIFICADO A COMISARIO QUE SIGUE DETENIDO

Miércoles, 5 de julio de 2023

Imputaron al comisario Vargas Exquetino por el delito de robo calificado por haber sido en despoblado y en banda, donde participaron más de 3 personas, con el uso de armas y con la intervención de funcionarios de la fuerza.

Esto, fue en el marco de una investigación por el violento asalto a un matrimonio de horticultores de nacionalidad boliviana en el paraje Paso Pesoa, próximo al barrio Cañada Quiroz, ocurrido a mediados de junio.



La fiscal de instrucción, Lucrecia Troia, explicó que en principio la denuncia no era muy clara, dieron a entender que eran personas que dijeron ser policías. Días más tarde, en su ampliación de denuncia brindó más datos concretos y por investigaciones realizadas se supo que podían ser policías. Ahora hay una persona detenida e implicada.



Señaló además que lo que surge de la denuncia, eran cuatro personas que ingresaron a su domicilio alegando ser policías, vestidos como tal y dijeron que buscaban a una persona, que no vivía en esa casa. Cuando los atacantes se retiraron, los dueños se percataron que les faltaba dinero en efectivo y objetos de valor. “En un primer momento creo que ni ellos creían que eran personas de la fuerza”, destacó.



Con la investigación de Delitos Complejos “pudimos advertir que eran policías, había gente en las inmediaciones que los reconocieron”. Hay una persona detenida e identificada. Este martes se le hizo la formulación de imputación robo calificado.



La fiscal manifestó que el detenido niega haber realizado los hechos de los que se le acusa, pero fueron claves las cámaras en las inmediaciones que pueden corroborar lo que dicen los testigos.



“No dijeron que iban a hacer un allanamiento, sino que estaban buscando a equis persona (que no vivía en esa casa). Lo que se llevaron es un monto importante en pesos argentinos”, precisó la fiscal a Radio Sudamericana.



En tanto informó que se dictó la prisión por 72 horas, pero una vez que se le formaliza la imputación se pide al juez la preventiva. Todo es materia de investigación, pero el detenido no tendría antecedentes de este tipo.



La fiscal contó que usaron la violencia para ingresar a la casa.



“A ellos los redujeron y mantuvieron en el piso para que no los miraran, pero se constataron lesiones por el momento”.



En tanto en los allanamientos realizados el lunes se secuestró una camioneta con vidrios polarizados del comisario Vargas, que será sometida a pericias, ya que sería la empleada para cometer el delito.