UNA JOVEN DENUNCIÓ UNA GOLPIZA POR PARTE DE SU EX, EN EL BARRIO GALVÁN Viernes, 23 de junio de 2023 Una joven correntina utilizó las redes sociales para exponer la terrible golpiza que supuestamente sufrió a manos de su ex pareja en el barrio Galván, de la capital correntina. A través de su cuenta de Instagram, la usuaria @lu.nfernandez compartió fotografías y videos que muestran el incidente ocurrido durante la madrugada de este jueves.



En la primera imagen, de su instagram, se aprecia su mano herida y manchas de sangre en su calza, acompañadas por la frase "a la primera vayanse". La frase, en referencia a la importancia de que las mujeres se separen ante el primer indicio de violencia por parte de sus parejas.



Posteriormente, se publicó un video grabado por un vecino en el que se puede ver a la joven siendo brutalmente golpeada y arrastrada del cabello, por un hombre identificado como su ex pareja. Ninguno de los presentes en el lugar intervino para ayudar y se escucha a una mujer diciendo "no se metan".



En el texto que acompaña la publicación, la mujer relata: "Agustin Basualdo, ex pareja y padre de mis hijos. Anoche llego a atropellar mi casa con su amigo a robarme mis cosas y romper todo…1:30 quede inconsciente hasta llegar el 107 a reanimarme".



Además, afirmó: "Lo deje por violento, por maltrarme física y psicológica mente… padres, tíos, abuelos, hermanos de mi familia y su familia están cansados… «No respeto sus hijos, los que oyen de fondo son nuestros hijos de 5, 3 y 1 año, un bebé, quee lo vieron todo".



La mujer también aseguró que ha presentado una denuncia al respecto.







Qué hacer ante un caso de violencia de género



En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.



También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.