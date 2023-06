CASO CECILIA STRZYZOWSKI: LA FAMILIA IDENTIFICARÁ LOS OBJETOS SECUESTRADOS

Viernes, 23 de junio de 2023

Se trata de un día muy importante en la causa que está detrás de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, cuyo paradero se desconoce desde principios de mes. Su madre identificará cinco objetos incautados por la Policía.

Gloria Romero, alrededor de las 10 de la mañana, se presentará en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para reconocer un auricular, una valija, ropa quemada, un dije con forma de cruz y una alianza; según informó Infobae.



Luego de las declaraciones del jueves, la progenitora de Cecilia afirmó estar "casi segura" de que los objetos son de su hija. “Con las fotos que están en internet, ya prácticamente identifiqué. Ya estoy preparada. Ya me golpeó bastante el tema de la exposición de los objetos, enterarme así por la tele...”, sostuvo.



Los investigadores llegaron a la conclusión de que la valija era el elemento que Cecilia iba a utilizar cuando se fuera de viaje con César Sena a Ushuaia, mientras que el dije en forma de cruz es el colgante que la mujer solía tener puesto.



El reconocimiento se pospuso porque estaba previsto para el miércoles, pero al no haberse notificado a todas las partes, proponía un riesgo de nulidad por la ausencia de defensores.



Para los fiscales, a Cecilia Strzyzowski la mataron en la casa de los Sena y existió "planificación"

El procurador General de Chaco y los tres fiscales que investigan el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, manifestaron que hay "fuertes indicios" de que a la joven la mataron en la casa de la familia de su esposo, César Sena, y que existió "planificación" en el hecho.



"Acá hubo trabajo de inteligencia, muchas personas trabajaron sobre este hecho delictivo, tuvieron varios días para poder descartar pruebas", expresó el Jorge Cáceres Olivera en una conferencia de prensa que brindó junto al procurador general Jorge Canteros; su adjunto, Hugo Fonteina, y a sus colegas del Equipo Fiscal Especial (EFE), Jorge Gómez y Nelia Velásquez en el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) situado en calle Juan B. Justo 42 de la capital provincial.



Al mismo tiempo, los fiscales calificaron el hecho como "macabro y atroz" y que lo que pasó va a significar "un antes y un después en la historia judicial" de la provincia.



"Tenemos los indicios, que son muy fuertes, que Cecilia sufrió un hecho y que ese hecho con su vida, nosotros estamos trabajando para poder dilucidar lo máximo posible lo que ocurrió con ella. Sabemos que hubo una planificación, por algo hay siete personas detenidas, entendemos que ellos articularon e idearon toda esta situación para poder darle muerte, estamos trabajando en eso y es el hecho que se le está endilgando a estas personas", afirmó Cáceres Olivera.



Además adelantaron que cuando venza el plazo para resolver las situaciones procesales, el martes próximo, pedirán la prisión preventiva para los siete detenidos por el hecho, Sena hijo; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y dos parejas colaboradoras de la familia.



El funcionario judicial indicó que aguardan el resultado de peritajes, aunque algunos de ellos ya saben que dieron "resultado negativo", sin dar mayores precisiones, al tiempo que informó que esta mañana se secuestraron mas evidencias de la casa de la familia Sena para ser analizadas.



Cáceres Olivera agregó que desde el inicio de la causa trabajan "arduamente" y que la "sociedad misma puede advertir la cantidad de medidas que se han adoptado y la cantidad de allanamientos, los secuestros y las personas que fueron detenidas dentro de las primeras 72 horas".



"Se diagramó un operativo de rastrillaje terrestre, aéreo, virtual para poder determinar o no si había un posible femicidio. Paralelamente se trabajó en la posible desaparición de Cecilia ya que el rumor era que se había ido con una tercera persona", reveló.



El fiscal explicó que están "trabajando sobre varias hipótesis sobre lo que pudo haber pasado a Cecilia" y que si bien no tienen "definido el modus operandi" sí poseen "varios indicios y una probabilidad cierta de cómo fueron los hechos". Al respecto, la fiscal Velázquez dijo que "hay restos óseos que no han sido examinados" y adelantó que la semana que viene volverá a Resistencia "el examen del equipo de antropólogos de Córdoba".



Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.



También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.