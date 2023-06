MADRE DE CECILIA: "SERÍA UN MILAGRO QUE ENCUENTREN ALGO DE ELLA"

Miércoles, 21 de junio de 2023

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven buscada desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, se refirió este martes a la declaración de Emerenciano Sena y dijo que “todos los días” surge “algo nuevo” por parte de los imputados.

“Todos los días vivo las declaraciones de los Sena, los dichos, las hipótesis, que (su hija) está acá, que está allá, que la descuartizaron, que no la descuartizaron, que la vieron con vida, que no la vieron con vida, que entró, que salió, que no salió…o sea, todos los días es algo nuevo”, señaló Gloria en diálogo con el canal de noticias TN.



En ese sentido, añadió: “Mi hija entró en esa casa y no salió por sus medios, eso es lo real, lo que está comprobado por una cámara (de seguridad), el resto son hipótesis o versiones de gente que es de ellos” (por los Sena).



En tanto, reiteró que no mantiene esperanzas de hallar a su hija con vida y que “ya sería un milagro que encuentren algo de ella, ojalá encontraran el cuerpo”.



“Yo me siento como un ama de casa con un escarbadientes peleando contra titanes y estos titanes son totalmente impunes”, manifestó Gloria en otro tramo de la entrevista.



Por último, dijo que César Sena, esposo de su hija, era un “divino” y que “la relación de ellos parecía perfecta”.