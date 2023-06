CASO CECILIA STRZYZOWSKI: HALLAN RESTOS ÓSEOS ENTERRADOS EN UN RASTRILLAJE

Domingo, 11 de junio de 2023

Este domingo hubo importantes avances en la investigación del Caso de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el jueves 1 de junio.

Mientras que en los rastrillajes en uno de los campos de Emerenciano Senase hallaron restos óseos, que ahora será peritados para establecer si son humanos, el fiscal Jorge Cáceres Olivera ordenó la detención de una quinta persona.



El operativo de restrillaje para hallar pruebas que permitan esclarecer el caso de la joven de 28 años desaparecida fue retomado este domingo por la mañana, en la zona ubicada en inmediaciones de la ruta 16 y ruta 11, entre Resistencia y Puerto Tirol, área del Gran Resistencia, conocida como Campo Rossi.



HALLAN RESTOS ÓSEOS



Según revelaron fuentes judiciales, en los rastrillajes se hallaron restos óseos quemados y enterrados, los cuales ahora serán analizados por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) del Poder Judicial, para determinar si corresponden a un ser humano.



No obstante, a través de una primera revisión visual, los restos óseos hallados no corresponderían a un ser humano, aunque deberán ser peritados en un laboratorio. Hay que tener en cuenta que en ese lugar se realiza la actividad de cría de cerdos.



ORDENAN UNA NUEVA DETENCIÓN



En paralelo a los rastrillajes, el fiscal Cáceres Olivera, a cargo de la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, ordenó la detención de Gustavo Obregón, esposo de Fabiana González, la colaboradora de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos detenidos desde el viernes por la noche.



EL COMUNICADO OFICIAL DEL GOBIERNO



Por otra parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, dieron este domingo un nuevo informe acerca de los avances en la búsqueda de Cecilia Strzyzowski, quien permanece desaparecida desde hace 10 días.



"Queremos informar a la población con relación al caso de público conocimiento que nos ocupa, ya que todos estamos buscando a Cecilia. En el día de ayer se realizó un allanamiento en una zona rural próxima a Tirol, el que tuvo que finalizar porque ya no había luz solar. En ese allanamiento y en ese procedimiento están interviniendo todos los recursos de la Policía del Chaco dispuestos para buscar a Cecilia", explicó Zalazar, en el comunicado, en el cual no se da detalles de la investigación.



Para el operativo, ordenado desde la Fiscalía Especial de Género a cargo de Jorge Cáceres Olivera, continúan afectados 100 efectivos policiales de distintas divisiones, y se utilizan perros de la División Canes especializados en búsqueda de personas y de restos humanos, una retroexcavadora y drones para sobrevolar y analizar la zona.



Además, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se continúa acompañando a la familia de Cecilia "con un compromiso que se inicia el lunes 6 cuando se formaliza la denuncia hecha por su mamá. El Estado Provincial tomó conocimiento, y trabaja en articulación entre con el Ministerio de Seguridad y Justicia, poniendo a disposición todos los elementos del Estado Provincial a la Justicia que es quien, a través del fiscal, debe conducir la investigación".



La titular de la Secretaría recordó que el pasado jueves y a través del área de Litigios Estratégicos, se inició un seguimiento a la causa con el objetivo de que los procedimientos judiciales "se hagan bajo una investigación con perspectiva de géneros y cumpliendo cada uno de los protocolos nacionales e internacionales". En ese marco, se presentó un escrito en el que el Estado Provincial "ha sido el primero en solicitar al fiscal que incorpore a las hipótesis de investigación las hipótesis de femicidio tal como lo indica el tratamiento de este tipo de causas".



Paralelamente, Pérez hizo un llamado a la reflexión para "ser una sociedad responsable y poder tramitar los problemas desde un lugar de paz para poder empezar a deconstruir y a formarnos, porque evidentemente los patrones patriarcales están muy presentes en la construcción de nuestra sociedad".



Se solicita a la sociedad dar alerta a cualquier número de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518, también pueden acercarse a la comisaría más cercana y brindar la información que posean sobre cualquier dato relacionado al paradero de Cecilia Strzyzowski.