FISCAL DEFENDIÓ CARÁTULA ANTE PEDIDO DE CAMBIO A FEMICIDIO

Lunes, 5 de junio de 2023

La fiscal María José Barrero Sahagún defendió la carátula de "homicidio simple" impuesta en el crimen de Griselda Blanco en la localidad de Curuzú Cuatiá.



La fiscal María José Barrero Sahagún defendió la carátula de "homicidio simple" impuesta en el crimen de Griselda Blanco en la localidad de Curuzú Cuatiá, en contactos con medios, en los que tampoco rechazó el juicio abreviado pedido por la defensa del único acusado, lo que causó indignación de los hijos de la víctima quienes señalaron que "debe escuchar a las dos partes".







Barrero Sahagún señaló que la carátula "homicidio simple" es provisoria pero ella misma fue quien declaró en medios que "había una relación conflictiva" entre Blanco y el acusado, lo que es contradictorio ya que de ser así se trataría de un caso de femicidio.







El viernes en contacto con Radio Sudamericana tuvo que salir a aclarar que el "juicio abreviado" está en estudio y que no está decidido. Pero ella que es la parte acusadora no accionó en este sentido, es la querella la que protesta. Por su parte, la fiscal señaló que se espera los resultados de las pericias genéticas.





Por su parte, a casi dos semanas, Armando Jara, el primer detenido por el hecho e imputado, a través de su defensa solicitó que sea desligado de manera total de la causa con el sobreseimiento definitivo.

Si bien no hay una respuesta firme acerca de esta solicitud, Jara está en su derecho de formalizar este pedido al Ministerio Público Fiscal de Curuzú Cuatiá.