INAUGURARON NUEVA SALA DE RECUPERACIÓN CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

Jueves, 1 de junio de 2023

Esta mañana con la presencia del Gobernador Gustavo Valdés en el Salón Auditorium de dicha institución,se inauguró el nuevo Servicio de Recuperación Cardiovascular Infantil.

El gobernador Dr Gustavo Valdés destacó la paciencia de todos los ciudadanos e integrantes del nosocomio,la presencia de tres exgobernadores correntinos."Esta es la segunda gran inversión en el Instituto de Cardiología,creo que vamos dando muestras que hay innovación en sus servicios se logra por una buena administración pero tambien por el acompañamiento de nuestros profesionales médicos.Se nota que Leticia no solo tiene pasión sino sabiduría para congregar a su alrededor a muchas personas".



La remozada sala se construyó donde antiguamente era la Unidad Coronaria del Cardiológico,ubicada en el segundo piso, aumentando la superficie del actual servicio que tiene 120 m² a 398 m² (más del doble).Este servicio marcará un antes y un después, no solo por su modelo de atención centrado en la familia,sino porque contará con tecnología de punta y materiales de última generación siendo una de las más importantes del país en su tipo.



El gobernador Horacio Rodriguez Larreta habló sobre la calidad de atención que el paciente recibe en el Instituto de Cardiología."Así como yo me comprometo yo te comprometo (al Dr. Julio Vallejos) a llevar este modelo exitoso a otras provincias argentina";dijo .



El intendente Eduardo Tassano en su mensaje destacó la historia de la Medicina en Corrientes ."Saben que esta es mi segunda casa,felicitaciones Leticia ,realmente se que trabajando por la salud de nuestros niños demostramos que esto es equidad y más salud para nuestros niños como politica de Estado de este gobierno".



El titular del Ministerio de Salud Dr Ricardo Cardozo dijo que "poder lograr dar respuestas a estas familias con patologías tan complejas y no tener que viajar a Buenos Aires u otros lugares es sumamente importante.Quiero decir que acá no solo se operan chicos correntinos sino de todo el NEA.Esto se logra por la Dirección brillante del Instituto,la decisión del Gobernador d ela provincia y la Fundación sin esa conjunción no se sumarían tantos logros"