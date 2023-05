ENCONTRARON CON MÁS DE 500 KILOS DE DROGA AL YERNO DE ROGER TERÁN

Martes, 30 de mayo de 2023

La droga fue hallada en un taller mecánico ubicado en la ciudad de Funes (Santa Fe) tras una investigación del fiscal federal Javier Arzubi Calvo.

En el galpón estaba Ricardo Walter Piris yerno del ex intendente de Itatí Natividad Roger Terán, junto a otras siete personas: todos fueron detenidos.



Un operativo narco se llevó a cabo entre la tarde de este lunes y la mañana de este martes en el Gran Rosario. En un taller mecánico ubicado en Funes, ciudad vecina a Rosario, se secuestraron 576 kilos de marihuana y fueron detenidas ocho personas. Entre los arrestados está Ricardo Walter Piris, condenado por tráfico de droga y yerno del ex intendente de Itatí Natividad Roger Terán, quien también recibió una pena por estar involucrado en el ingreso de droga desde Paraguay.



Tras una investigación de Javier Arzubi Calvo, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, la Agencia de Investigación Criminal realizó un allanamiento este lunes por la tarde en un galpón ubicado en Tucumán al 2000, a tres cuadras de la plaza San José, en el corazón de Funes.







El operativo se llevó a cabo de forma encubierta y avanzó cuando los agentes vieron que una persona ingresaba al taller mecánico con un arma de fuego. Con la autorización del juez Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N° 3, los uniformados entraron al galpón y detuvieron a las ocho personas que fueron sorprendidas en el interior mientras acomodaban ladrillos de marihuana.



Entre los arrestados en el lugar estaba Piris, quien a inicios de junio de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a la pena de 6 años de prisión por narcotráfico, después de haber sido descubierto con 9 kilos de marihuana en 2008. En esa investigación fue aprehendido junto con su pareja Mariela Terán, hija del ex intendente de Itatía Natividad Roger Terán.



El ex intendente también fue condenado, pero en agosto de 2021 y a través de un juicio abreviado. En su caso, la Justicia federal de Corrientes le dio 3 años de prisión en suspenso como coautor del delito de asociación ilícita en calidad de miembro.



Según la condena, la asociación ilícita traficaba 15 toneladas mensuales de marihuana y su actividad estaba dividida en cuatro etapas. La primera consistía en el abastecimiento de la droga desde Paraguay a través de embarcaciones que depositaban la marihuana en la costa del territorio nacional, generalmente en medio de vegetación abundante para evadir la vista aérea.



La segunda fase era mover esa droga a pie –a través de “maleteros”– o a caballo desde la costa del río Paraná hasta el lugar donde luego la cargaban en vehículos. Para el traslado a pie también usaban a “escueleros”, que eran menores que acarreaban los bultos con marihuana hasta los autos o camionetas. La tercera etapa era el transporte hacia los centros de distribución, y la cuarta el abastecimiento a los puntos de venta.







Terán cayó el 14 de marzo de 2017 a pedido del entonces juez federal porteño Sergio Torres, en el cual también fueron detenidos el ex viceintendente de Itatí Fabio Aquino, el jefe de la comisaría local, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, y otros agentes provinciales y federales, todos involucrados en la ruta de marihuana Paraguay-Itatí.





Los otros detenidos en el operativo narco en Funes

En el procedimiento de este lunes en Funes también fueron detenidos Enzo Miguel Olivera, Raúl Carli (quien tenía el arma de fuego que fue incautada), Norberto Mauricio Petrini, Ricardo Soneira, Marisol Pereira Aguirre, Matías Raúl Aguirre y Natalia Navarro.



En el galpón se encontró a dos menores que fueron puestos a resguardo. Además, se secuestraron una Toyota Hilux y un Renault Kangoo que serían de Marisol Pereira y Ricardo Piris, respectivamente. También fueron registrados otros autos, utilitarios y camionetas que estaban en el predio.



Después del allanamiento se realizaron medidas en domicilios de Rosario, Funes y en la ciudad de Corrientes.