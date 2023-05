UN HOMBRE QUISO ENTRAR A MENDOZA CON MÁS DE 82.000.000 DE PESOS Miércoles, 24 de mayo de 2023 Un ciudadano argentino, que viajaba en camioneta rumbo a la provincia de Mendoza, intentó cruzar el límite con más de 82.000.000 de pesos que no tenían el aval legal correspondiente. Un hombre quiso entrar a Mendoza con más de 82.000.000 de pesos que no tenían el aval legal correspondiente para ser trasladados. Se trata de un argentino que viajaba en camioneta rumbo a nuestra provincia y cuando intentó cruzar el límite interprovincial fue descubierto.



Personal de Gendarmería Nacional fue quien realizó el operativo. Así, al controlar la camioneta, los uniformados detectaron sobre el asiento trasero del rodado tres bolsas arpilleras que contenían los billetes de moneda nacional.



De esta manera, el conductor quedó supeditado a la causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal de la Nación Ley 25.246 "Lavado de Activos" y la Ley 27.430 "Régimen Penal Tributario".

Según la web oficial de Gendarmería, efectivos del Escuadrón Núcleo "San Juan" se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del kilómetro 3.379 (Paraje "San Carlos" del Departamento de Sarmiento), cuando verificaron una camioneta en la que se trasladaba un empresario que se dirigía hacia Mendoza.



Como resultado del control pertinente, los gendarmes observaron que en el asiento trasero había tres bolsas tipo arpillera y fue en ese momento cuando vieron que estaban llenas de dinero, que eran pesos argentinos.





Seguidamente, los funcionarios procedieron a contabilizar un total de 82.129.010 pesos argentinos. El conductor no tenía la documentación que se necesita para trasladar esa cifra.



Por eso, intervino el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, quien dispuso el secuestro del rodado, de un teléfono celular y con respecto a la totalidad del dinero incautado quedó depositado en el Banco de la Nación Argentina hasta que el ciudadano presente la documentación correspondiente.