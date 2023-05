EL RELATO DE LA EX ESPOSA DEL SUBCOMISARIO ACUSADO DE VIOLACIÓN Viernes, 12 de mayo de 2023 La ex esposa del Subcomisario Oliva, cuyo nombre es Silvina, contó las situaciones que vivió durante los cinco años de convivencia que tuvieron. “El me obligaba a tener relaciones, llegó a apuntarle a mi nena con su propia arma”. La mujer explicó que tienen tres hijos pero no lo ven hace 10 años y tampoco les pasó jamás la cuota alimentaria.



La Sargento Primero Silvina Gómez, es la ex pareja del Subcomisario Oliva, quien esta semana fue denunciado por abusar sexualmente de su hijastra durante siete años. Silvina convivió con Oliva cinco años y tuvieron tres hijos, una nena y dos varones.



“Como toda relación al principio iba todo bien”, dijo, sin embargo al poco tiempo comenzó a agredirla físicamente, “mis compañeros se daban cuenta lo que pasaba porque veían algunos moretones pero yo trataba de cubrirlos”.



INFIDELIDADES, GOLPES Y AMENAZAS



“Me pegaba porque yo le reclamaba infidelidades, él tenía relaciones con chicas muchas más jóvenes, de 16 o 17 años cuando trabajaba en la Comisaría Séptima a cambio de celulares, carga virtual, facturas. Él me lo negaba me decía que era su compañero el que le usaba el celular, y yo le creía, quería mantener mi matrimonio hasta que dije basta.



"Yo tenía 21 años cuando me junte con él, y entre los 22 y los 25 él ejercía mucha violencia física y psicológica hasta no poder más. El martirio comenzó con mi primer hijo y empeoró con la segunda criatura. Eran agresiones continuas y por miedo, por las amenazas que me hacía, nunca hablé”.



“Él me había gatillado con su propia arma. Es una persona muy narcisista, controladora, tenía control total de mi vida, tanto económica como laboral porque tiene mucha gente conocida. Me decía que me iba a matar a mí a los chicos si lo dejaba y que después se iba suicidar”.



También contó que jamás le pasó dinero de la cuota alimentaria por los tres hijos que tenían. “Cuando me separé me decía que me iba a hacer aparecer en una zanja boca abajo, si yo le tocaba el sueldo”



ABUSOS SEXUALES DURANTE EL MATRIMONIO



“El me obligó muchas veces a tener relaciones, diciéndome que yo tenía que cumplirle como mujer, inclusive llegó a apuntarle a mi nena con su propia arma. El jugaba con el arma, gatillaba. Me atosigó, me atormentó mucho tiempo, en un momento yo quise matarme y estuve con tratamiento psicológico con la misma gente de Jefatura de Policía”.



EL TRATO CON SUS HIJOS



“El nunca tocó a mis hijos (sexualmente), lo sé porque cada vez que yo los dejaba con él le revisaba todo”, dijo, sin embargo aclaró que sí los maltrataba físicamente. “Una vez mi hijo era chiquito y se hizo encima y él le puso la caca en la boca, me decía que yo no tenía que meterme porque él era el padre. Los obligó varias veces a bañarse con agua fría o los encerró en el baño bajo la ducha”.



NO LE QUISIERON TOMAR LA DENUNCIA



“Cuando yo me separe él no me ayudaba en nada, yo le pedía entonces que los cuide para que yo pueda hacer adicional. Cuando yo me pongo en pareja y dejó de hacerlo, fui hasta su casa a hablar con él porque yo le reclamaba tiempo con sus hijos y él me agarró de los pelos y me pegó, termine en el hospital. Fui a hacer la denuncia en la Comisaria de la Mujer pero no me la quisieron tomar porque era un oficial intachable y no creían lo que les decía, insití hasta que me la tomaron. No había el movimiento feminista en ese tiempo. Nunca tuve para pagar un abogado y solicitaba al juzgado una perimetral, porque él me seguía a mi trabajo y hace un tiempo cuando lo nombraron jefe empezó a frecuentar el domicilio de mis padres, mi casa y en una oportunidad me interceptó en una esquina cuando yo andaba con mi hijo”.



ABUSO INFANTIL



Silvina aseguró que no le asombra que haya violado a su hijastra ya que cuando era joven andaba con adolescentes. Sin embargo aclaró que no tiene relación con esta nueva familia, “sé de ellos porque muy pocas veces mis hijos tenían contacto con ellos, a escondidas mío. La madre permitió muchas cosas y le obligaba a sus hijos a decirle papá”.



“De la puerta para adentro era un monstruo y de las puertas para afuera simulaba ser un excelente padre y marido. Sigo teniendo miedo por mis hijos porque como él es el padre y la patria potestad es compartida, quizás quiera venir a buscar mis hijos de nuevo porque ya no tiene el control de los hijos de ella, en el fondo no creo que haya justicia”, cerró diciendo.