CASO LINO: "BUSCO VERDAD Y JUSTICIA POR LA MUERTE DE MI HIJO"

Jueves, 11 de mayo de 2023

Pablo Lino tenía 19 años y formaba parte de una comparsa en Mercedes. Por el caso hay un joven de 18 años como presunto autor del homicidio. Solo hay dos testigos citados durante el debate que inicia hoy a las 8.

Pablo Lino tenía 19 años, jugaba en el equipo de fútbol del barrio Villa Rivadavia y formaba parte de la comparsa Samba Show, en la localidad correntina de Mercedes. En la tarde del 3 de febrero de 2022 fue atacado por un muchacho, hoy de 18 años, a cuchillazos. A causa de las lesiones pereció al día siguiente. Marta Gómez -su madre- dijo a este medio que inicia el juicio con esperanzas de encontrar la verdad. "No encuentro explicación de lo que paso con mi hijo", dijo a un año del hecho.



Marta Gómez, madre de quien fuera en vida Pablo Lino, invitó a la comunidad mercedeña a acompañar en la jornada de inicio del debate oral. Será a las 8 cuando en el banquillo de los acusados esté Andrés Bentancur, alias "Tecla", hoy mayor de edad, frente al Tribunal de Juicio.



Solo son dos los testigos citados a lo largo del debate para prestar declaración. Se trata de un muchacho de apellido Rodríguez, quien estuvo en el momento del ataque a Lino, compañero de trabajo y quien lo acompañó después al hospital local ensangrentado. Y otro muchacho quien habría presenciado el hecho a lo lejos.



"Al hospital llegó vivo pero al otro día falleció", comenzó su relato Marta, quien comentó que atraviesa un delicado estado de salud, tratamiento que era acompañada siempre por Pablo, su hijo.



"Al parecer no se conocían. Sabremos por qué lo hizo si quiere hablar", dijo en relación a "Tecla", el joven acusado del homicidio.



El imputado está detenido desde el momento del crimen, en un lugar de contención, dijo la mujer quien agregó "busco justicia y verdad. La justicia va a hacer lo que tenga que hacer".



Narró que Pablo pertenecía a las filas de la comparsa Samba Show y que también jugaba al fútbol en el barrio Sociedad Rural en el que vivía. "No sé si fue una disputa por un fanatismo entre barrios, por la comparsa o por el fútbol", señaló.



"Esperé todo este tiempo el abrazo de la madre del acusado, porque ella le puede ver a su hijo y yo solo puedo ir al cementerio. Sin embargo, ni se acercó a nada", dijo entre lágrimas la mujer, quien pidió a la ciudadanía de Mercedes que la acompañen a las 8 frente al edificio donde se hará el juicio, "sin ruido, solo con la presencia".



Pablo de 19 años iba camino a su trabajo a bordo de una motocicleta. Detrás iba su compañero de apellido Rodríguez. En un momento dado cuando transitaban por avenida Atanasio Aguirre salió a su cruce alias "Tecla" empuñando un arma blanca.



Al parecer sin mediar palabra comenzó a atacarlo a puntazos hasta dejarlo malherido tendido al costado de su moto. Fue Rodríguez quien lo trasladó hasta el hospital donde horas después falleció.



Las diligencias policiales hicieron que tras el hecho lograran detener al presunto autor, de 17 años ,a quien se le secuestró el arma blanca que habría utilizado para acuchillar a Pablo.